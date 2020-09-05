مصر | الحبس 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لـ"شاومينج الأصلي"

كتب هاني نصر العربي في السبت 5 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الحبس 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لـ"شاومينج الأصلي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أصدرت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار رامي منصور، حكمها في واقعة من أهم وقائع تسريب امتحانات الثانوية العامة، حيث قضت بمعاقبة مؤسس جروب "شاومينج الأصلي" عبر تطبيق تليجرام، بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات، وتغريمه 200 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن المتهم يعمل بسلسلة مطاعم شهيرة.
وعقدت المحكمة أولى جلسات محاكمة المتهم، يوم 26 يوليو الماضي، وقررت التأجيل، لإحضار المتهم من محبسه، وكذا استجابة لطلب الدفاع، للإطلاع، وبعدها استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع، والنيابة العامة التى طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.