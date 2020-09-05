مصر | الحبس 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لـ"شاومينج الأصلي"

كتب هاني نصر العربي في السبت 5 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الحبس 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لـ"شاومينج الأصلي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار رامي منصور، حكمها في واقعة من أهم وقائع تسريب امتحانات الثانوية العامة، حيث قضت بمعاقبة مؤسس جروب "شاومينج الأصلي" عبر تطبيق تليجرام، بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات، وتغريمه 200 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن المتهم يعمل بسلسلة مطاعم شهيرة.

وعقدت المحكمة أولى جلسات محاكمة المتهم، يوم 26 يوليو الماضي، وقررت التأجيل، لإحضار المتهم من محبسه، وكذا استجابة لطلب الدفاع، للإطلاع، وبعدها استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع، والنيابة العامة التى طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.