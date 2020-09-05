مصر | "بيع أعضاء وتسول".. حبس متهم بخطف 5 أطفال بالمنيل

كتب هاني نصر العربي في السبت 5 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "بيع أعضاء وتسول".. حبس متهم بخطف 5 أطفال بالمنيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، بحبس متهم بخطف ٥ أطفال من الشارع واستغلالهم في أعمال التسول بمنطقة المنيل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت له النيابة تهمه الخطف والاتجار في البشر واستغلال الأطفال.

وكما أمرت النيابة، بعرض الأطفال على الطب الشرعي للكشف عليهم وبيان من أن تعرض الأذى أو إجراء أية عمليات جراحيه أو غيرها من انتهاكات.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم على علاقة ببعض الأطباء ويقوم باستدراج الاطفال المتسولين من الشارع بحجة أن يعطيهم فرص عمل ثم يقوم بعرض البعض منهم على الأطباء بغرض اخذ أعضائهم والبعض الآخر يعمل في التسول لحسابه.

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وتبين أن المتهم استدرج خمسة أطفال "ثلاثة بنات وولدين" من أحد الحدائق العامة بالمنيل، وذهب بهم إلى مكان يخصه، واتفق معهم على العمل في الشارع لحسابه، وكان ينوي عرضهم على أحد الأطباء لاستغلالهم، وتم اكتشاف أمره قبل ذلك، وألقي القبض على المتهم، الذي أقر بارتكابه الواقعه، وجارٍ تحديد باقي المتهمين.

وكما أمرت النيابة بإيداع الأطفال داخل دور رعاية لكونهم أحداث.

وبدأت الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة مصر القديمة تفيد باحتجاز أحد الأشخاص لمجموعة من الأطفال لديه، وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة الواقعة، وتم ضبط المتهم وبصحبته الأطفال، وحرر محضر رسمي بالواقعة وأخطرت النيابه التي باشرت التحقيق وأمرت بما تقدم.