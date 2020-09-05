مصر | لوجود خلافات سابقة.. ضبط تاجر مواشي وشقيقه لقتلهما آخر بالأقصر

كتب هاني نصر العربي في السبت 5 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر لوجود خلافات سابقة.. ضبط تاجر مواشي وشقيقه لقتلهما آخر بالأقصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الأقصر بمديرية أمن الأقصر بالعثور على جثة أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة الأقصر (على جانب الطريق الزراعى الشرقى الأقصرأسوان) بدائرة المركز وبها جروح متفرقة بالجسم وبجوارها دراجة نارية.

فقد توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالأقصر أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين تاجر مواشى وشقيقه "عامل" مقيمان بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط المتهم الأول وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها وإعترف تفصيليًا بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب وذلك لسابقة وجود خلافات بينهم حيث عقدا العزم على قتله للإنتقام منه وإنتظراه صباح يوم إرتكاب الواقعة بمكان العثور على جثته وأطلق عيارًا من فرد خرطوش وتعديا عليه بالضرب بعصا فأوديا بحياته، وتم بإرشاده ضبط السلاح النارى والعصا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، جارى تكثيف الجهود لضبط الهارب.

وفي سياق أخر، نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط كيلو جرام من مخدر الآيس، و140طربة من مخدر الحشيش، بحوزة إثنين من العناصر الإجرامية بالإسكندرية والإسماعيلية بقصد الإتجار.

حيث تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط إثنين من العناصر الإجرامية تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما، متخذان من دائرة قسمى شرطة (ثان الإسماعيلة، أول العامرية بالإسكندرية) مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى، وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن الإسماعيلية والإسكندرية تم إستهدافهما وضبطهما.

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وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل، مقيم بالإسماعيلية، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وبحوزته (كمية من مخدر الآيس (الشابو) وزنت واحد كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول - سلاح أبيض عبارة عن مطواة).

ونجحت في ضبط عاطل، مقيم بالإسكندرية، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية مستقلًا إحدى السيارات، وبحوزته ( 140 طربة لمخدر الحشيش وزنت 14 كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول ).

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج والسلاح الأبيض للدفاع.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ (4 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

