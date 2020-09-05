مصر | في لفتة إنسانية.. "أمن القاهرة" يدُع سيدة بلا مأوى بأحد المستشفيات

كتب هاني نصر العربي في السبت 5 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر في لفتة إنسانية.. "أمن القاهرة" يدُع سيدة بلا مأوى بأحد المستشفيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سارعت مديرية أمن القاهرة، باستخراج بيانات إحدى السيدات "بلا مأوى" وإيداعها في أحد المستشفيات.

وجاء ذلك استمرارًا للدور المجتمعي والإنساني التي تضطلع به كافة القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية، فقد سارعت أجهزة مديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع قطاع الأحوال المدنية في استخراج البيانات الخاصة بإحدى السيدات بلا مأوى وإيداعها بأحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وتبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان من الجهات المختصة بتواجد إحدى السيدات بلا مأوى وتحتاج لرعاية طبية وإيداعها بإحدى المستشفيات بدائرة القسم وإحتياجها لإستخراج بطاقة رقم قومى حتى يمكن حجزها بالمستشفى، على الفور تم التنسيق مع قطاع الأحوال المدنية بإستخراج البيانات الخاصة بالمواطنة المذكورة، وإنتقل أحد ضباط وحدة حقوق الإنسان لتسهيل إجراءات إيداعها بالمستشفى.

الداخلية تنظم المؤتمر الثالث لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر

نظمت إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تحت رعاية وزير الداخلية المؤتمر الثالث لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر تحت شعار (الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر "بين الواقع وتحديات المكافحة" ) فىيالفترة من 1 – 3/9/2020 بمشاركة ضباط الوحدات والأقسام بمختلف مديريات الأمن والإدارات العامة، وذلك ضمن خطة التدريب السنوية للوزارة 2020/2021.