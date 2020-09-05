مصر | ضبط 250 كيلو شاي تخسيس مجهول المصدر بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في السبت 5 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 250 كيلو شاي تخسيس مجهول المصدر بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة بالإشتراك مع الجهات المعنية بحملة تموينية مكبرة لضبط كافة أشكال جرائم الغش التجارى، وقد أسفرت الجهود عن ضبط (250 كيلو جرام شاى تخسيس - 225 كيلو جرام دكستروز غذائى – 73،440 ألف عبوة أعشاب تخسيس – 16،000 ألف عبوة فارغة مدون عليها أسماء تجارية- 8 ماكينة تصنيع) جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

بحوزة مسئول عن مخزن ومصنع لتعبئة أعشاب تخسيس كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول) لإدارته المخزن والمصنع بدون ترخيص ومزاولته مهنة صيدلى بدون تصريح فضلًا عن حيازته كميات من الأعشاب الطبية المخصصة للتخسيس بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد التصرف فيها بالبيع عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط ( 5 جركن ماء مقطر– 15 عبوة كحل أبيض – 53 برميل زيوت عطرية – 200 عبوة زيوت عطرية بأحجام مختلفة وأوزان مختلفة – 240 كرتونة تحتوى على زجاجات فارغة – 9900 عبوة فارغة – 4400 عبوة فارغة – 10000 زجاجة أتومايز يتم تركيبها بالعبوات – 22 كرتونة غطاء للزجاجات – 6000 كرتونة للعبوة الحاوية للزجاجة) بحوزة صاحب شركة لتعبئة العطور كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس، لقيامه بتقليد مركبات عطور عالمية لعرضها بالمولات الكبرى.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات صلاحية السلع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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وفي سياق أخر، نجحت مديرية أمن البحيرة، في ضبط أحد الأشخاص ؛لقيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية بدون ترخيص وبحوزته 11 بندقية خرطوش.

فقد أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة بدر بالبحيرة، بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه من خلال إعداد بعض الأكمنة برئاسة قطاع الأمن العام والتى أسفر إحداها عن ضبطه، وذلك حال قيادته سيارة ملاكى بدائرة مركز شرطة بدر، وبتفتيش السيارة تم ضبط 11 بندقية خرطوش، وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية المضبوطة بقصد الإتجار.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وخاصةً متجرى ومحرزى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.