مصر | بقيمة 12 مليون جنيه.. ضبط 150 ألف قرص مخدر بالمنوفية

كتب هاني نصر العربي في السبت 5 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بقيمة 12 مليون جنيه.. ضبط 150 ألف قرص مخدر بالمنوفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، وبمشاركة مديرية أمن المنوفية من ضبط عاطل له معلومات جنائية، وبحوزته 150000 قرص مخدر لعقار الترامادول - مبلغ مالى - هاتف محمول).

تم ضبط عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة تلا بمحافظة المنوفية حال تواجده بالقرب من مسكنه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ ( 12 مليون جنيه) تقريبًا.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل، نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط كيلو جرام من مخدر الآيس، و140طربة من مخدر الحشيش، بحوزة إثنين من العناصر الإجرامية بالإسكندرية والإسماعيلية بقصد الإتجار.

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حيث تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط إثنين من العناصر الإجرامية تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما، متخذان من دائرة قسمى شرطة (ثان الإسماعيلة، أول العامرية بالإسكندرية) مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى، وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن الإسماعيلية والإسكندرية تم إستهدافهما وضبطهما.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل، مقيم بالإسماعيلية، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وبحوزته (كمية من مخدر الآيس (الشابو) وزنت واحد كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول - سلاح أبيض عبارة عن مطواة).

ونجحت في ضبط عاطل، مقيم بالإسكندرية، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية مستقلًا إحدى السيارات، وبحوزته ( 140 طربة لمخدر الحشيش وزنت 14 كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول ).

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج والسلاح الأبيض للدفاع.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ (4 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.