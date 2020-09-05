أخبار مصر | قبل حفل قرعة مونديال اليد.. وزير الرياضة: عازمون على تحقيق النجاح الباهر للبطولة

كتب هاني نصر العربي في السبت 5 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر قبل حفل قرعة مونديال اليد.. وزير الرياضة: عازمون على تحقيق النجاح الباهر للبطولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إننا عازمون على تحقيق النجاح الباهر لبطولة العالم لكرة اليد رجال ٢٠٢١ بمصر على مختلف الأصعدة التنظيمية والفنية والإدارية بفضل ما تتميز به مصر من مقومات نجاح من خبرات تنظيمية وتوافر البنية الإنشائية الرياضية ووسائل الانتقال وفنادق الإقامة والمطارات الدولية والمعالم السياحية وعوامل الأمن والأمان والاستقرار.

ووجه صبحي، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على تقديم الدعم والتوجيه لإخراج مونديال اليد بشكل يليق بمكانة مصر الدولية والتاريخية.

وقال إن كلمة السر في تحقيق النجاح للبطولة يكمن في تكاتف وتعاون الجميع من مؤسسات الدولة والجماهير المصرية والاتحاد الدولي والمصري لليد، داعيا إلى ضرورة تكاتف الجميع من أجل تحقيق النجاح المبهر للبطولة وتنظيمها على أفضل مستوى.

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وتقام البطولة في الفترة من 13 -31 يناير 2021، وستكون هذه أول نسخة تضم 32 فريقا بدلًا من 24،وتقام منافساتها على 4 صالات وهي: صالة استاد القاهرة، صالة العاصمة الإدارية الجديدة، صالة 6 أكتوبر، صالة برج العرب.

ويقام حفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال ٢٠٢١ بمصر في نسختها رقم ٢٧ المزمع إقامتها في الفترة من ١٤ إلى ٣١ يناير ٢٠٢١ بمشاركة ٣٢ دول لأول مرة في تاريخ البطولة، في السابعة مساء اليوم السبت، بمنطقة الأهرامات.

ومن المنتظر أن يشهد حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد رجال عديد من المفاجآت القوية خصوصا أن العالم كله ينتظر قرعة مونديال اليد الذي يشارك به ٣٢ دولة لأول مرة في تاريخ البطولة، حيث وقع اختيار شركة تذكرتي بالاتفاق مع اللجنة العليا المنظمة للبطولة على الموسيقار عمر خيرت لإحياء الحفل، وسيقدم عددا من السيمفونيات الموسيقية والأغاني التي طالما نالت إعجاب جمهور الحاضرين، والثلاثي الإعلامية جاسمين طه والفنان خالد النبوي والفنانة إنجي المقدم لتقديم الحفل