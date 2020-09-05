أخبار مصر | الشهيد الــ161.. "الأطباء" تنعي الشهيد الدكتور محمد حسن عيسى

كتب هاني نصر العربي في السبت 5 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الشهيد الــ161.. "الأطباء" تنعي الشهيد الدكتور محمد حسن عيسى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور محمد حسن عيسي، أخصائي القلب، والذي توفي نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد 19.

وأضافت النقابة: "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنها مع الأبرار والشهداء".

وأشارت النقابة، إلى أن الشهيد الدكتور محمد حسن عيسي، يعد الشهيد رقم الــ(161)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الآن.

وأكدت النقابة، أن الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.

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