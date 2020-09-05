أخبار مصر | تعرف على موعد عودة أعمال البناء مرة أخرى

كتب هاني نصر العربي في السبت 5 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد عودة أعمال البناء مرة أخرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الحكومة، توقف أعمال البناء بصورة شبه كلية على مستوى جميع المحافظات المصرية، وخاصة في المدن الكبرى وعواصم المحافظات، فضلا عن الوقف الكامل لها في 4 محافظات هي القاهرة الكبرى والإسكندرية.

وتضمن القرار الصادر من الحكومة بشأن وقف البناء وإصدار التراخيص أن تكون مدته 6 أشهر كاملة يتم خلالها مراجعة التراخيص الصادرة من الوحدات المحلية ومجلس المدن فضلا عن العمل على وضع صيغة جديدة للتراخيص يجري العمل بها عقب انتهاء مدة الوقف مباشرة

وكان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أصدر قرارًا وزاريًا بتكليف المحافظين كلًا في نطاق اختصاصه، بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجار تنفيذها، لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، وذلك في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وكذا عواصم المحافظات والمدن الكبرى.

ونص القرار على أن يبدأ سريانه اعتبارا من يوم الأحد الموافق 24 مايو الماضي ولمدة 6 أشهر، وبذلك تنتهي مدة الـ6 أشهر المنصوص عليها في القرار يوم 24 نوفمبر المقبل، ليتم بعدها استكمال أعمال البناء ولكن بالصيغة الجديدة للتراخيص والتي تعمل وزارة التنمية المحلية على وضعها في الوقت الحالي.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بالانتهاء من الأعمال المطلوبة فيما يتعلق بالتراخيص الجديدة ومراجعة التراخيص الصادرة خلال مدة الـ6 أشهر فقط وذلك للحرص على عدم تعطيل مصالح المواطنين.

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وتوقفت أعمال البناء بصورة شبه كلية على مستوى جميع المحافظات المصرية وخاصة في المدن الكبرى وعواصم المحافظات، فلا عن الوقف الكامل لها في 4 محافظات هي القاهرة الكبرى والإسكندرية.

وتضمن القرار الصادر من الحكومة بشأن وقف البناء وإصدار التراخيص أن تكون مدته 6 أشهر كاملة يتم خلالها مراجعة التراخيص الصادرة من الوحدات المحلية ومجلس المدن فضلا عن العمل على وضع صيغة جديدة للتراخيص يجري العمل بها عقب انتهاء مدة الوقف مباشرة

وكان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أصدر قرارًا وزاريًا بتكليف المحافظين كلًا في نطاق اختصاصه، بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجار تنفيذها، لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، وذلك في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وكذا عواصم المحافظات والمدن الكبرى.

ونص القرار على أن يبدأ سريانه اعتبارا من يوم الأحد الموافق 24 مايو الماضي ولمدة 6 أشهر، وبذلك تنتهي مدة الـ6 أشهر المنصوص عليها في القرار يوم 24 نوفمبر المقبل، ليتم بعدها استكمال أعمال البناء ولكن بالصيغة الجديدة للتراخيص والتي تعمل وزارة التنمية المحلية على وضعها في الوقت الحالي.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بالانتهاء من الأعمال المطلوبة فيما يتعلق بالتراخيص الجديدة ومراجعة التراخيص الصادرة خلال مدة الـ6 أشهر فقط وذلك للحرص على عدم تعطيل مصالح المواطنين.