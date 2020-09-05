أخبار مصر | برلماني: السيسي دائما يضرب المثل والقدوة في العمل

كتب هاني نصر العربي في السبت 5 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: السيسي دائما يضرب المثل والقدوة في العمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما يضرب المثل والقدوة في العمل ليلًا ونهارًا من أجل تحقيق التنمية الشاملة في جميع أنحاء البلاد، وأيضًا دائمًا يضرب المثل والقدوة في المواقف الانسانية تجاه شعبه بصفة عامة وتجاه الفقراء والبسطاء من هذا الشعب العظيم.

وقال " عامر " فى بيان له اصدره،اليوم السبت، إن الرئيس السيسى لايعرف الاجازات والراحة وأنه منذ أن تولى مسئولية الحكم فى مصر ونراه حتى فى أيام الاجازات وأيام الجمعة أسبوعيا يتفقد ويتابع مختلف المشروعات داخل الدولة، مشيدًا بتفقد الرئيس السيسى لمنطقة شرق القاهرة،أمس الجمعة، والتى شملت المواقع الإنشائية لمشروعات الطرق والمحاور والكباري في مناطق جسر السويس ومصر الجديدة ومدينة نصر وتكليفه للحكومة لاتخاذ الخطوات التنفيذية لتلك المشروعات وفق أعلى المعايير الهندسية، وحرص الرئيس السيسى على التوقف للحوار مع العاملين والمهندسين بعدد من تلك المواقع لمتابعة سير العمل وتشديده أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من انتشار فيروس كورونا حفاظا على صحة وسلامة العاملين.

ووجه رئيس صناعة النواب، تحية قلبية إلي الرئيس السيسى على موقفه الانسانى رفيع المستوى لاستجابته الفورية لإحدى المواطنات التي تصادف مرورها بتلك المواقع حيث استمع إلى طلبها للعلاج، موجهًا جهات الاختصاص برعايتها الفورية صحيًا وفق أرقي البروتوكلات العلاجية، مؤكدًا أن المصريين لأول مرة فى تاريخ مصر يرون رئيسا يتابع بنفسه ومن على أرض الواقع.ومن خلال جولات مفاجئة لمختلف مواقع العمل والانتاج حتى فى يوم الجمعة

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 890 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 76305 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 157 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.

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وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 99582 حالة من ضمنهم 76305 حالات تم شفاؤها، و5495 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

