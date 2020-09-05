«مدارسنا جميلة» في «الدير» تتبني تجميل أسوار المدارس (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية بالدير بتنفيذ خطة تطوير وتجميل أسوار المدارس واستغلال الأماكن الفضاء حول أسوار المدارس وعمل أحواض زرع تجميلية. قال محمد الغنام، رئيس الوحدة المحلية، إنه تم وضع خطة لتنفيذ مبادرة مدارسنا جميلة التي تبنتها الوحدة المحلية بالدير وتأتي تلك الخطوة في إطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بشأن ضرورة الاهتمام بنظافة وتجميل أسوار المدارس وبتعليمات من رئيس مركز ومدينة طوخ. مبادرة تجميل مدارس طوخ مبادرة تجميل مدارس طوخ مبادرة تجميل مدارس طوخ الوضع في مصر

اصابات Advertisements 99,582

تعافي 76,305

وفيات 5,495

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