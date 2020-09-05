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شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة ١١ حالة تعد على أملاك الدولة في بني سويف (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا، برئاسة المحاسب يحيى ياسين، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتي أسفرت عن إزالة عدد ١١ حالة تعد على أملاك الدولة بواقع 7 حالات صادر بشأنها قرارات إزالة و4 حالات تعد في المهد بقريتي سدمنت الجبل طما فيوم.
وقال رئيس المدينة، إن الحملة شارك فيها على حماد نائب رئيس المدينة، وقوات الشرطة برئاسة اللواء شريف الديان مساعد مدير أمن بني سويف، والمقدم محمد محسن مأمور مركز شرطة اهناسيا، والمقدم أحمد بهجت رئيس مباحث اهناسيا، والضباط والأفراد.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بالعمل الميداني المتواصل والقرب من المواطن للوقوف على مشاكله ومتطلباته، والمتابعة الميدانية لمستوى الخدمات الحيوية، والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، وتنفيذ تكليفات وقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بإجراءات مجابهة تداعيات فيروس كورونا، ومواجهة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومواجهة كافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسواق، وذلك كله بالتنسيق مع الجهات المعنية.
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