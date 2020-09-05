شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 3270 محضرًا تموينيًا فى البحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت مديرية التموين برئاسة المهندس كمال راشد، وكيل وزارة التموين، بحملات مشتركة مع مديرية الصحة ومديرية الطب البيطرى بالمحافظة ومباحث التموين أسفرت عن تحرير 3270 محضرًا خلال شهر أغسطس الماضى.

حملات تموينية مكثفة على المخابز فى البحيرة

وتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز العقيد وجدى الصيرفى، مدير مباحث التموين بتحرير محاضر بمخالفات المخابز والأسواق.

حملات تموينية مكثفة على المخابز فى البحيرة

وحررت الحملات 1698 محضرًا للمخابز فى نطاق المحافظة نتيجة انتاج خبز ناقص الوزن وعدم تمكين المفتشين من التفتيش وعدم الالتزام بمواعيد التشغيل وتجميع خبز وبطاقات تموينية وانتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم صرف بونات والتوقف عن الانتاج والكارت الذهبي وعدم نظافة أدوات العجين.

حملات تموينية مكثفة على المخابز فى البحيرة

كما حررت الحملات 1572 محضرًا خلال المرور على الاسواق عبارة عن محاضر عرض لحوم مكشوفة وذبح خارج السلخانة وبدون ترخيص وعرض سلع مجهولة المصدر وعرض منتج غير صالح للاستهلاك الآدمي وكذلك عرض منتجات منتهية الصلاحية وبيع بأزيد من التسعيرة وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود سجلات والغش التجارى وعرض سلع بدون بيانات ومخالفات التجار تموينيين والامتناع عن بيع سلع.