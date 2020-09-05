شكرا لقرائتكم خبر عن «استخدام مكمل غذائي لتحسين الكفاءة الوظيفية».. رسالة دكتوراة في جامعة كفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الإخصائي الرياضي بجامعة كفرالشيخ الباحث محمود مصطفى عيسي على، فى رسالته للدكتوراة بعنوان «استخدام مكمل غذائي لتحسين الكفاءة الوظيفية وتأخر ظهور التعب لبعض المنتخبات الرياضية» بإشراف الدكتورعلاء الدين محمد عليوة، أستاذ الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة الإسكندرية والدكتور يوسف دهب علي، أستاذ فسيولوجيا الرياضة بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة الإسكندرية.

وتشكلت لجنة المناقشة والحكم من الدكتورعبدالمنعم بدير، أستاذ فسيولوجيا الرياضة بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة الإسكندرية وعميد الكلية الأسبق ومقرر اللجنة العلمية لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين لقطاع التربية الرياضية سابقا الدكتور فتحي محمد ندا أستاذ فسيولوجيا الرياضة بكلية التربية الرياضية بجامعة طنطا ونقيب عام المهن الرياضية وعضو مجلس النواب.

وشهدت قاعة الدكتور سوسن عبدالمنعم في كلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية حضور لفيف من الأكاديميين والمهتمين بالشأن الرياضي وحضور عميد كلية التربية الرياضية جامعة أسيوط ونائب رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم الدكتور جمال محمد علي وعميد كلية التربية الرياضية للبنين جامعة الإسكندرية الدكتور أحمد سعد ووكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث الأستاذ الدكتور أسعد الكيكي وأسرة الباحث.

وقدم الباحث محمود مصطفى عيسي عرضاً وافياً لرسالته، كما استمعت اللجنة له على مدار أكثر من ساعتين وأوصى الباحث بضرورة توضيح تأثير المكمل «الارجنين» الإيجابي علي بعض المتغيرات الفسيولوجية وتأخر ظهور التعب من خلال التجربة البحثية التي تم تنفيذها.

وقال الباحث محمود عيسى إن أحد أهم القرارات التي تواجه الباحث هو قرار الكلية باختيار المشرف الأكاديمي المناسب حيث إن اختيار المشرف الأكاديمي المناسب له الأثر الإيجابي الكبيرعلى الباحث من حيث تطوير مهاراته العلمية والبحثية، وكذلك على بحثه العلمي حيث إن الباحث سيستفيد من توجيهات وخبرة المشرف الأكاديمي للوصول لنتائج مرضية، فضلا عن تعامل المشرف الأكاديمي الشخصي مع الباحثين السابقين.

وأشاد عيسي بدور الدكتورعلاء الدين محمد عليوة، أستاذ الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة الإسكندرية والدكتور يوسف دهب علي، أستاذ فسيولوجيا الرياضة بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة الإسكندرية، بتوجيهه وإرشاده للخروج بأفضل النتائج من رحلة البحث العلمي والمشروع البحثي ومساعدته في تطوير المهارات.

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كما أشاد بخبرتهما في الإشراف والمقدرة على توجيه الباحث والقيمة الني يمكن إضافتها للبحث وللباحث وتواجدهما بشكل مستمر لتقديم الإرشاد والتوجيه للباحث وخبرتهما الكبيرة في مجال البحث العلمي ومناهجه.