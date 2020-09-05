شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 11 إصابة جديدة بـ«كورونا» وتعافي 5 آخرين في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية صحة المنيا تسجيل 11 إصابة جديدة بوباء كورونا، يتم علاج أصحابها داخل مستشفيات العزل والحجر الصحي والمنازل، وتعافي 5 مصابين، بينهم 4 بمستشفيات العزل، وحالة منزلية، ووفاة حالتين متأثرتين بالوباء.

وكشف معدل التغيرات عن ارتفاع عدد حالات الإصابة- برئاسة الدكتور محمد نادي، مدير المديرية- من 271 ألي 282 حالة، ومن 11 إلى 12 حالة إصابة داخل حجر ملوي، وتناقص عدد حالات الإصابة داخل مستشفيات العزل من 24 إلى 20 حالة، وارتفاع عدد حالات العزل المنزلي من 75 إلى 86 حالة، وارتفاع عدد حالات الشفاء من 99 إلى 100 حالة، وارتفاع عدد حالات الوفاة من 62 إلى 64 حالة.