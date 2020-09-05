شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 26 مخالفة تعدي متنوعة في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أزالت الوحدات المحلية في المنيا، بإشراف المحافظ، اللواء أسامة القاضي، 26 مخالفة تعدي متنوعة، بينها 4 مخالفات تعدي على الرقعة الزراعية لمساحة 2 قيراط و23 سهم بمراكز (بني مزار، ومطاي، والمنيا، ودير مواس)، وإزالة 22 مخالفة تعدي بالبناء على أملاك الدولة لمساحة 1177مترا بمراكز (بني مزار، ومطاي، وسمالوط، والمنيا، وأبوقرقاص). تحررت محاضر بالمخالفات وتولت النيابة العامة التصرف. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 99,582

تعافي 76,305

وفيات 5,495

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