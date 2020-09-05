شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ: حملات رقابية مكثفة على الأسواق بمراكز ومدن المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بتكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار، والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، والمرور على المخابز للوقوف على مدى التزام أصحابها بإنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على صحة المواطنين والالتزام بالقرارات التموينية المحددة.

وأسفرت الحملات التموينية، التي نفذتها مديرية التموين ومباحث التموين بالتنسيق مع الوحدة المحلية بمطوبس عن ضبط 3000 علبة سجائر مجهولة المصدر وبدون فواتير قانونية تدل على مصدرها داخل أحد المخازن الغير معلنة، و ضبط 200 كيلو من المخلل بدون بيانات تدل على تاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية ومجهولة المصدر.

كما تمكنت الحملات من ضبط 45 كارت طباعة ماركات مشهورة مجهول المصدر وبدون فواتير، و6 طابعات كمبيوتر ، و 29 كاميرا مراقبة، و 26 شاحن وجميعها مجهولة المصدر وبدون بيانات، و 35 قطعة غيار كمبيوتر وكمية من الأسلاك تقدر بإجمالي 300م مجهولة المصدر بدون فواتير أو بيانات، كما حررت الحملة محاضر لعدم الالتزام بالإعلان عن الأسعار والمواصفات لمعرض بيع سيارات بالمخالفة لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

كما حررت الحملة محاضر عدم الالتزام بالإعلان عن الاسعار لمحال مختلفة الانشطة، ومحضر لعدم إصدار فواتير شراء للمستهلك، وتحرير محضر لعدم وجود ترخيص لمزاولة النشاط معرض بيع سيارات، ومحضر مخالفة التدابير الاحترازية بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتم الإحالة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها.

وشدد محافظ كفرالشيخ، علي الاستمرار في قيام الأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، والتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وشن حملات على المخالفين، مع تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات مع توافر جميع الاشتراطات الصحية والوقائية.

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