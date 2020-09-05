شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شفيق ينفي الاتهامات المنسوبة إليه بـ«أرض الطيارين» ويرد: «ماحصلش يا افندم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات إعادة محاكمة الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، و2 آخرين، في اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فساد أرض الطيارين».

وأثبتت المحكمة، برئاسة المستشار سرور محمد أحمد، وأبوالمجد أحمد علي والسعيد أحمد عبده، حضور «شفيق» والمتهم الثاني إبراهيم أحمد مناع، وتبين غياب توفيق محمود، المتهم الثالث.

وواجهت المحكمة الفريق أحمد شفيق وآخر بالاتهامات المنسوبة إليهما في القضية، إلا أن «شفيق» رد على المحكمة، قائلًا: «ماحصلش يا افندم»، وأنكر المتهم الثاني الاتهامات المنسوبه إليه.

وكانت النيابة قد طعنت على حكم البراءة الصادر في قضية «أرض جمعية الطيارين».

وكان المستشار أسامة الصعيدي، قاضي التحقيق المنتدب، قد أحال المتهمين في 13 سبتمبر 2012 إلى محكمة الجنايات، وأمر بضبط وإحضار «شفيق» وحبسه احتياطيًا على ذمة القضية، بتهمة تسهيل استيلاء «علاء» و«جمال» على مساحة 40 ألف متر من أراضي منطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية، المخصصة لجمعية الضباط الطيارين.

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