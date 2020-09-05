شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية تنظم المؤتمر الثالث لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، تحت رعاية وزير الداخلية، المؤتمر الثالث لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، تحت شعار «الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.. بين الواقع وتحديات المكافحة» في الفترة من 1 حتى 3 سبتمبر الجاري، بمشاركة ضباط الوحدات والأقسام بمختلف مديريات الأمن والإدارات العامة، وذلك ضمن خطة التدريب السنوية للوزارة 2020/2021.

واستعرض المشاركون خلال جلسات الانعقاد وصف الوضع الراهن في هذا المجال ودراسة ضوابط وإشكاليات التحقيق في القضايا المتعلقة بالهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر والوقوف على الأساليب والتقنيات الحديثة المتطورة في إرتكاب تلك الجرائم، وتعزيز أُطر التعاون بين أجهزة الوزارة لمكافحتها.

وتم افتتاح المؤتمر برئاسة اللواء مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وحضر جلسات المؤتمر عدد من الخبراء في هذا المجال وبمشاركة فاعلة من القوات المسلحة متمثلة في (قوات حرس الحدود) والنيابة العامة.

وأسفرت فعاليات المؤتمر عن العديد من التوصيات من أبرزها، التأكيد على الدور الإعلامي في المكافحة للتصدى لقضايا الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، والذي أصبح يمثل ركنًا أساسيًا في كافة خطط العمل الدولية والإقليمية كما تضمنت التوصيات تحديث وتطوير البرامج التدريبية التي يتطلبها الواقع العملى الميداني، وفي مجال المكافحة لإعداد الكوادر الأمنية المتخصصة، والتأكيد على الدور الهام الذي تضطلع به المؤسسات الدينية والإجتماعية والتربوية والتعليمية في إبراز القيم الأخلاقية التي تدعو إلى نبذ كافة أشكال الإتجار بالبشر،و تعزيز أُطر التنسيق بين إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وبين أقسام ووحدات مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بمديريات الأمن والإدارات العامة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة جرائم الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بكافة صورها، لما لها من خطورة بالغة على النشء والمجتمع وفقًا لاستراتيجية ترتكز على ضرورة تدريب الكوادر البشرية من العاملين في ذلك النشاط والعمل على صقل خبراتهم ومهاراتهم للحد من هذه النوعية من الجرائم.

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المؤتمر الثالث لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر