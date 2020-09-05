شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ بمستشفيات القليوبية لاستقبال حالات الإجهاد الحراري مع موجة الحر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفعت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة، وكذا مستشفيات الحميات لاستقبال والتعامل مع جميع حالات الإصابة بالإجهاد الحراري، وذلك مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتعرض لها البلاد.

وقال الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، في بيان السبت، إن جميع الفرق الطبية من الأطباء والتمريض مستعدة على مدار اليوم بأقسام الطوارئ والإستقبال بجميع المستشفيات لاستقبال أي حالات إجهاد حرارى.

وحذرت الدكتورة سعاد حتاتة وكيل المديرية، المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية عند التعرض للجو الحار أو أشعة الشمس المباشرة والمتمثلة في وضع قبعة أو غطاء على الرأس أو إستخدام مظلة شمسية، وإرتداء ملابس خفيفة فضفاضة فاتحة ويفضل أن تكون قطنية، مع الإكثار من شرب الماء، وتناول وجبات طعام صحية والإكثار من الخضروات والفواكه، بالإضافة إلى التواجد في أماكن جيدة التهوية ذات برودة معتدلة وقليلة الرطوبة، ويمكن للمريض العلاج بالمنزل مع إلتزام التعليمات وتحت الإشراف الطبى مع التوجه إلى أقرب مستشفى حال زيادة الأعراض .

وأضاف الدكتور سيد مراد مدير عام الطب العلاجي، أنه تم التنسيق مع المستشفيات من خلال الخط الساخن بالطواريء حال زيادة الإصابات أو في حالات ضرورة نقل المرضى بين المستشفيات.

من جانبها أكدت الدكتورة ابتسام طارف مدير إدارة الحميات أنه تم تجهيز جميع مستشفيات وأقسام الحميات بالمحافظة بغرف الإحتباس الحراري لإستقبال الحالات المصابة بالإضافة إلى التنسيق بين المستشفيات وإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة وهيئة الإسعاف وأقسام الطب الوقائى لاستقبال أي بلاغات لحالات مصابة بالإجهاد الحرارى والتعامل الفورى معها طبقا لبروتوكولات العلاج التي أصدرتها وزارة الصحة.

يذكر أن الإجهاد الحرارى يحدث نتيجة فقدان الجسم كمية كبيرة من السوائل والأملاح عند التعرض للجو الحار لمدة طويلة وخاصة عند بذل مجهود شاق مما يؤدى إلى إضطراب في وظائف الجسم.

وتتمثل الأعراض العامة للحالات المصابة في صداع وعدم إتزان وغثيان مع عرق شديد وشحوب وبرودة في الجسم، وتقلص وألام حادة بالعضلات، وضعف عام مع سرعة النبض والتنفس وإضطراب في الرؤية، وإحساس بالعطش مع إنخفاض ضغط الدم.

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