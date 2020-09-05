شكرا لقرائتكم خبر عن استعدوا للشيخوخة مبكراً.. 10 حقائق عن الأعمار من منظمة الصحة العالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت منظمة الصحة العالمية، على مواقع التواصل الاجتماعى، أن بإمكان معظم الناس، اليوم، ولأول مرة في التاريخ، أن يتوقعوا لأعمارهم أن تمتد حتى الستينيات وما بعدها، إذ لا يمثل طول العمر فرصة مهمة بالنسبة لكبار السن وأسرهم فحسب، بل يمتد أيضاً إلى المجتمعات ككل. وتلك هي الحقائق العشر:

الحقيقة الأولى: سكان العالم سيتقدمون في السن سريعًا:

سيرتفع عدد السكان الذين يبلغون من العمر 60 عاماً أو أكثر من 900 مليون نسمة إلى ملياري نسمة في الفترة الواقعة بين عامي 2015 و2050 (أي بزيادة نسبتها من 12% إلى 22% من مجموع سكان العالم). ويبدو أن وتيرة شيخوخة السكان هي أسرع مما كانت عليه في السابق، فمثلاً، مع أن فرنسا كان أمامها قرابة 150 عاماً لتتكيف مع تغيير تتراوح نسبته بين 10% و20% في نسبة السكان الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً، فإن بلداناً مثل البرازيل والصين والهند ليس أمامها سوى أكثر من 20 عاماً بقليل لكي تتكيّف مع التغيير نفسه.

الحقيقة الثانية: بعض المسنّين يتمتعون بصحة أفضل من والديهم:

لقد طرأ خلال السنوات الثلاثين الماضية انخفاض طفيف على نسبة كبار السن الموجودين في البلدان مرتفعة الدخل ممن يحتاجون إلى مساعدة شخص آخر للقيام بأنشطة أساسية من قبيل الأكل والغسيل، على أن معدل انتشار القيود الأقل صرامة فيما يتعلق بأداء الوظائف لم يشهد إلا تغييراً بسيطاً.

الحقيقة الثالثة: الأمراض غير السارية هي الحالات الصحية الأكثر شيوعاً بين المسنّين:

يحمل المسنّون على أكتافهم في البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل عبء أمراض أثقل مما يحمله أقرانهم في بلدان العالم الغني. وأمراض القلب والسكتة الدماغية والرئة المزمنة هي من كبرى الأمراض التي تحصد أرواح المسنّين بصرف النظر عن المكان الذي يعيشون فيه. أما أعظم أسباب إصابتهم بالعجز فهو العاهات الحسية، «وخصوصاً في البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل» وآلام الظهر والرقبة ومرض الانسداد الرئوي المزمن، «ولاسيما في البلدان المذكورة»، والاضطرابات الناجمة عن الاكتئاب وحالات السقوط وداء السكري والخرف والفصال العظمي.

الحقيقة الرابعة: لا يوجد شخص مسنّ «مثالي» عندما يتعلق الأمر بالصحة:

ترتبط الشيخوخة البيولوجية ارتباطاً فضفاضا بالعمر، إذ يتمتع بعض المسنّين ممن تبلغ أعمارهم 80 عاماً بقدرات بدنية وعقلية مماثلة لتلك التي يتمتع بها الكثيرون ممن تبلغ أعمارهم 20 عاماً، فيما يشهد آخرون من المسنّين تدهوراً في تلك القدرات عند بلوغهم عمراً أصغر من ذلك بكثير.

الحقيقة الخامسة: الصحة في سن الشيخوخة ليست عشوائية:

رغم أن بعض الاختلافات في صحة المسنّين تجسد موروثهم من الجينات، فإن معظم تلك الاختلافات يُردّ إلى البيئة المادية والاجتماعية التي يعيشون فيها ومدى تأثير تلك البيئة على الفرص المتاحة أمامهم وعلى سلوكياتهم الصحية. والأهم من ذلك أن هذه العوامل تبدأ في التأثير على الشيخوخة انطلاقاً من مرحلة الطفولة، ما يعني أن المسنّ الذي ينحدر من خلفية محرومة يُحتمل أن يعاني اعتلال صحته ويكون أقل حظاً في الحصول على الخدمات والرعاية التي قد يحتاج إليها على حد سواء.

الحقيقة السادسة: قد يكون الآن التمييز ضد المسنّين أكثر انتشاراً من التمييز على أساس الجنس أو العنصرية:

ويمكن أن يتخذ هذا التمييز أشكالاً عديدة، منها المواقف المتحيزة أو الممارسات التمييزية أو السياسات التي تديم معتقدات تمييزية ضد المسنّين. وبمقدور هذا التمييز أن يعوق عملية وضع السياسات السليمة ويقوّض بشكل كبير نوعية ما يحصل عليه المسنّون من خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية.

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الحقيقة السابعة: سيستلزم العمل الشامل في مجال الصحة العمومية إجراء تغييرات جوهرية في طريقة تفكيرنا في موضوعي الشيخوخة والصحة:

ينبغي ألا تُعرف الصحة في سن الشيخوخة على أنها تعافي الفرد من الأمراض. وبمقدور أي شخص مسنّ أن يتمتع بالصحة في سن الشيخوخة، فهي حالة تمكّنه من مواصلة القيام بما يهمه من أنشطة. ومع أنه غالباً ما يُنظر إلى نفقات رعاية المسنّين صحياً واجتماعياً على أنها تكاليف يتكبدها المجتمع، فإنه ينبغي أن تُفهم على أنها استثمارات موظفة في مجال إتاحة الفرصة أمام المسنّين وتمكينهم من مواصلة تقديم الكثير من الإسهامات الإيجابية.

الحقيقة الثامنة: يلزم إعادة مواءمة النظم الصحية بما يلبّي احتياجات فئات السكان المسنّين:

فمعظم النظم الصحية الموجودة في أنحاء العالم أجمع قاصرة من حيث الاستعداد لتلبية احتياجات المسنّين، الذين يعانون غالباً عدة حالات صحية مزمنة أو متلازمات الشيخوخة، إذ يجب أن تكون تلك النظم قادرة على تقديم خدمات رعاية متكاملة تتمحور حول المسنّين وتركز على صون قدرات الفرد لدى تقدمه في السن.

الحقيقة التاسعة: يلزم في القرن الحادي والعشرين أن تمتلك جميع البلدان نظماً متكاملة لتقديم رعاية طويلة الأجل:

يعني هذا الأمر في بعض البلدان بناء نظام من العدم تقريباً، بينما يعني في بلدان أخرى إعادة النظر في تقديم رعاية طويلة الأجل: انطلاقاً من إنشاء شبكة أمان أساسية للفئات الأكثر ضعفاً صوب إقامة نظام أوسع نطاقاً يعظّم قدرة المسنّ الوظيفية ويصون استقلاليته وكرامته. ومن المُتوقع بحلول عام 2050 أن يتضاعف عدد المسنّين في البلدان النامية ممن يحتاجون إلى المساعدة على أداء أنشطتهم في حياتهم اليومية إلى أربعة أمثال.

الحقيقة العاشرة: جميع مستويات الحكومة وقطاعاتها معنية بموضوع تمتع الفرد بالصحة في سن الشيخوخة:

من أمثلة العمل المشترك بين القطاعات في هذا المضمار وضع سياسات وبرامج معنية بتوسيع نطاق خيارات السكن، وإتاحة المباني ووسائط النقل، وتعزيز تنوع الفئات العمرية في أوساط العمل، وحماية المسنين من الفقر بواسطة برامج الحماية الاجتماعية. وسوف ينطوي أيضاً إحراز التقدم في مجال التمتع بالصحة في سن الشيخوخة على تحسين كبير لفهم القضايا والاتجاهات المرتبطة بالتقدم في السن.