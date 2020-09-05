شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس المنح الصينية يمنح جائزة الطالب المميز 2019 لباحث بجامعة بنها «صور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن مجلس المنح الصينية منح جائزة الطالب المميز لعام 2019 للباحث إبراهيم خليفة، مدرس الصناعات الغذائية بكلية الزراعة جامعة بنها. وبحسب بيان، السبت، حصل «خليفة» على منحة دراسية للحصول على درجة الدكتوراة من كلية علوم وتكنولوجيا الأغذية بجامعة وسط الصين الزراعية، بناء على اتفاقية تعاون مع جامعة بنها وجامعة وسط الصين، وذلك في الفترة من 2016- 2019. وتمكن الباحث خلال فترة دراسته من نشر العديد من الأبحاث العلمية في الدوريات العلمية المصنفة بقواعد البيانات العالمية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 99,582

تعافي 76,305

وفيات 5,495

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