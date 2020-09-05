شكرا لقرائتكم خبر عن وفد «قومي المرأة» يزور المتحف الآتوني في المنيا لدعم العمل بالمشروع (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام وفد من فرع المجلس القومي للمرأة بزيارة المتحف الآتوني، شرق النيل بمدينة المنيا، والجاري إنهاء أعمال المرحلة الثالثة به، والتي تشمل التشطيبات النهائية، وذلك بهدف دعم العمل بالمشروع معنويًا.

وفد المرأة يزور المتحف الاتوني بالمنيا

وقالت الدكتورة منال أبوسمرة، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، في بيان، السبت، إن الزيارة جاءت استجابة لدعوة الدكتور أحمد محمد حميدة، مدير عام المتحف، حيث ضم الوفد الدكتورة عزة العربي، وصباح رمضان، ونادي وديع، من أعضاء المجلس وآخرين.

وفد المرأة يزور المتحف الاتوني بالمنيا

وفد المرأة يزور المتحف الاتوني بالمنيا

وجرى استعراض أعمال الإنشاء والمراحل التي مر بها المشروع منذ عام 2002 وتوقفه إثر أحداث 25 يناير، واستئناف العمل به في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفد المرأة يزور المتحف الاتوني بالمنيا

وقال الدكتور احمد محمد حميدة، مدير المتحف، إنه جرى استكمال أعماله الإنشائية في المرحلتين الأولى والثانية، أما المرحلة الحالية وهي الثالثة يتم فيها أعمال التشطيبات.