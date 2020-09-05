شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع ربة منزل بصعق كهربائي أثناء غسيل الملابس في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقيت ربة منزل مصرعها متأثرة بصعق كهربائي أثناء غسيل الملابس في إحدي قري سمالوط في المنيا.

تلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط غرب، بمصرع «مريم. م. س – 45 سنة – ربة منزل»، مقيمة بقرية منقطين بدائرة المركز، متأثرة بصعق تيار كهربائي من غسالة أثناء غسيل الملابس، دون وجود شبهة جنائية.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفي قلوصنا تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة.