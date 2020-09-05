شكرا لقرائتكم خبر عن تسمم 3 أشخاص في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم غذائي من وجبة منزلية في المنيا. تلقي اللواء محمود خليل، مديرأمن المنيا، إخطارا من الدكتور إسحاق إبراهيم فارس، مدير مستشفي ملوي العام، بوصول 3 أشخاص من أسرة واحدة مقيمين بقرية المحرص بمركز ملوي، مصابين بتسمم غذائي نتيجة تناول وجبة غذاء منزلي. تم إجراء الإسعافات العاجلة للمصابين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 99,582

تعافي 76,305

وفيات 5,495

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