شكرا لقرائتكم خبر عن الأسئلة العشرة لأولياء الأمور قبل بدء الدراسة.. أبرزها عدد أيام الحضور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه أولياء الأمور عدة استفسارات وأسئلة إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قبل بدء العام الدراسى الجديد 2020،2021، مطالبين بضرورة تحديد موقف العام الدراسى والامتحانات والتقييم أثناء إعلان خطة وشكل العام الدراسى الثلاثاء المقبل 8 سبتمبر الجارى.

وجاءت أبرز 10 أسئلة لأولياء الأمور كالتالى:



ـ هل سيحدث تخفيض فى مصروفات المدارس الخاصة العام الدراسى المقبل 2021؟



ـ لماذا لم تعلن الوزارة نسب الزيادة فى المصروفات إذا ما قررت رفع المصاريف؟



ـ لماذا تركت الوزارة المدارس الخاصة لتحصيل المصروفات " كاش"؟



ـ ما هى عدد أيام الحضور فى الأسبوع الواحد فى ظل تداعيات كورونا؟



ـ ما المطلوب من كل صف دراسى مع بداية العام الجديد؟

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ـ ما هى مصادر التعلم المتاحة فى ظل تطبيق التعليم الهجين كبديل للدراسة فى المدارس؟



ـ ما هو دور المدرس؟ وهل سيتم توفير فيديوهات من المدارس؟ وهل ستكون بمقابل مادى؟



ـ هل سيتم فتح مراكز الدروس الخصوصية؟ وهل ستوفر الوزارة بديلا قويا للطلاب خاصة فى الشهادات؟



ـ ما هو شكل التقييم والامتحانات فى الثانوية العامة العام الدراسى المقبل 2021؟ هل تعقد الامتحانات إلكترونية أم ورقية؟ هل سيكون امتحان موحد أم متعدد نماذج مختلفة متساوية فى صعوبتها؟



ـ كيف يتم حماية الطلاب من كورونا وآلية توزيعهم على الفصول فى ظل الكثافات المرتفعة؟ وهل سيتحمل ولى الأمر أى أعباء مالية لتعقيم الفصول وتوفير أدوات الحماية من كورونا؟