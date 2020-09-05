شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تؤكد تشديد تطبيق الإجراءات الاحترازية في مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة شمال سيناء عن التشديد في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة كورونا واحتمال وقوع موجة ثانية خلال الفترة القادمة.

وأكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، استمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لتعليمات الدولة، وفى ظل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتيسير على المواطنين في مواجهة فيروس كورونا.

واستعرض المحافظ ما ورد من وزارة التنمية المحلية بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب تنفيذها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وفى ظل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتيسير على المواطنين، والخاصة بإعادة المنشآت الخدمية والترفيهية وفقًا لضوابط محددة.

وشدد المحافظ، في توجيهاته المُعمَّمة على مختلف مجالس المدن ومديريات الخدمات والجهات المعنية، على ضرورة تنفيذ الإجراءات المتمثلة في: عدم السماح للمواطنين بدخول جميع المنشآت الحكومية دون ارتداء الكمامات، ووضع لوحات إرشادية في أماكن ظاهرة بالمضمون ذاته، والحفاظ دائمًا على التباعد الاجتماعى بين المواطنين داخل تلك المنشآت، والتنبيه على جميع الموظفين داخل الدواوين الحكومية بارتداء الكمامات طول ساعات العمل الرسمية، والاستمرار في عمليات تعقيم وتطهير المنشآت الحكومية، كما نوه المحافظ بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وما تم رصده من احتمالية وقوع موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد وتزايد أعداد المصابين مرة أخرى، مطالبًا جميع الجهات المعنية بالتشديد في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال الفترة القادمة.