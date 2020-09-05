شكرا لقرائتكم خبر عن 38 مليون جنيه اعتمادات الخطة الاستثمارية بمركز ومدينة بئر العبد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد بهجت، رئيس مركز ومدينة بئر العبد بشمال سيناء، إن اعتمادات الخطة الاستثمارية لبئر العبد للعام المالي الجاري 2021/2020 تبلغ 38 مليون جنيه.

وأضاف «بهجت» أنه تم توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية الأساسية على محاور التنمية الأساسية بواقع مبلغ 8 ملايين جنيه لأعمال الكهرباء، مبلغ 20 مليون جنيه للطرق، مبلغ 7.5 مليون جنيه لتحسين البيئة، ومبلغ 2.5 مليون جنيه لتدعيم الوحدات المحلية.

وأشار رئيس المدينة إلى استكمال رصف عدد من الطرق الفرعية والرئيسية في مدينة بئر العبد، بجانب استكمال عدد من المنشآت والمباني الحكومية وإنارة عدد من الأحياء والقرى، مشددا على سرعة طرح مشروعات الخطة الاستثمارية على المقاولين حتى يتم الانتهاء من تنفيذها في المواعيد المحددة طبقًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

من جانبه، أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن اعتمادات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الجاري تبلغ 286 مليونا و551 ألف جنيه، من بينها 280 مليونا و900 ألف جنيه كتمويل من بنك الاستثمار القومي والخزانة العامة، و5 ملايين و651 ألف جنيه كتمويل ذاتي.

أضاف المحافظ أنه تم توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية الأساسية على محاور التنمية الأساسية بواقع مبلغ 55.5 مليون جنيه لأعمال الكهرباء، مبلغ 87.2 مليون جنيه للطرق، مبلغ 59.9 مليون جنيه لتحسين البيئة، مبلغ 63.9 مليون جنيه لتدعيم الوحدات المحلية، ومبلغ 20 مليون جنيه للأمن والمرور والإطفاء.

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