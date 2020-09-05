شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 28 قرار إزالة بمساحة 7550 مترًا في السويس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نفذ حي الجناين بمحافظة السويس 28 قرار إزالة داخل نطاق الحي، بمساحة 7550 مترًا مربعًا، في الموجة 16 لإزالة التعديات والإشغالات على أملاك الدولة.
وبحسب بيان، السبت، نفذت حملة من رئاسة الحي، برئاسة عالية فريد، رئيس الحي، 17 قرار إزالة لتعديات على أملاك الدولة على مساحة 3190 مترًا بمنطقة البطراوي، كما قامت الحملة بتنفيذ 11 قرار إزالة لتعديات على أملاك الدولة على مساحة 4360 مترًا مربعًا، كما تمت إزالة 3 حالات تعدٍّ بالبناء على أراضٍ زراعية بمساحة 2.2 قيراط بمنطقة منشية الرجولة وصان الحجر بحي الجناين.
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