شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: إصدار سندات خضراء لتمويل الدفعة الأولى من المشاريع الخضراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن التحولات الثلاثة نحو الاقتصاد الدوار، وإزالة الكربون واللامركزية هي حجر الأساس لمواجهة فيروس كورونا، ولتعزيز هذه التحولات فمن الضروري تشجيع السياسات المناخية وكذلك سياسات الحماية المالية والبيئية. فقد أظهر فيروس كورونا الحاجة الماسة إلى ضمان نهج متماسك في معالجة تغير المناخ، وحماية التنوع البيولوجي، ومكافحة تدهور الأراضي، مؤكدة أهمية متابعة هدفنا المتمثل في خلق التآزر الضروري بين اتفاقيات ريو الثلاث والذى تمثل في مبادرة أطلقتها مصر من خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف الخاص بالتنوع البيولوجي والتى لاقت ترحيبا عالميا.

وأضافت فؤاد خلال كلمتها مشاركتها في إطلاق المنصة الرقمية للتعافي الأخضر وتحديات تغير المناخ عبر خاصية الفيديو كونفرانس، أن مصر تعمل على إدراج المعايير البيئية في المشاريع المدرجة في الخطة الوطنية الاستثمارية بمصر وفى جميع المشاريع المصرية في غضون 3 سنوات كنقطة انطلاق حيث بدأنا بـ 30٪؜ من مشاريع العام المالى الحالى وذلك من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

كما يتم تنفيذ وضع المعايير البيئية في المشروعات القومية لتصبح مشروعات خضراء بالتعاون مع وزارة التخطيط، والتي ستستخدمها الوزارات المختلفة لتطبيقها على مشروعاتها المستقبلية وستعطي الحكومة الأولوية لتمويل تلك المشاريع، مشيرة إلى أننا بصدد إصدار سندات خضراء لتمويل الدفعة الأولى من المشاريع الخضراء وذلك بالتعاون مع وزارة المالية، والتي تم اختيارها بالفعل.