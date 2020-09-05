شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة خلال إطلاق منصة «التعافي الأخضر»: الاستثمار في المجالات المتعلقة بتغير المناخ مهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ونظيرها الياباني كوريزومي شينجرو، وبحضور رئيس وزراء اليابان، في فعاليات إطلاق المنصة الرقمية للتعافي الأخضر وتحديات تغير المناخ، عبر خاصية الفيديو كونفرنس، بحضور باتريشيا إسبينوزا، الأمين العام لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، وألوك شارما، وزير الطاقة والصناعة الإنجليزي، ورئيس الدورة القادمة لمؤتمر أطراف تغير المناخ Cop26، وكارولينا شميس، رئيس الدورة الحالية لمؤتمر تغير المناخ Cop25، وأكثر من ٤٥ وزيرًا للبيئة على مستوى العالم.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في كلمتها، أهمية الاستثمار في المجالات المتعلقة بتغير المناخ وحماية البيئة، وكذلك التأكيد على التزام الدول المتقدمة بدورها المنوط بها، والذي تعهدت به من خلال اتفاقية تغير المناخ واتفاق باريس تجاه الدول النامية وكيفية وصول هذه الدول إلى الكفاءة والقدرة والمرونة الكافية للتعافي الأخضر.

من جانبه أكد كوريزومي شينجرو، وزير البيئة الياباني، أن التدابير والإجراءات المتعلقة بتغير المناخ وحماية البيئة تعد جزءًا من خطط مواجهة فيروس كورونا في العديد من القطاعات والمجالات الرئيسية ومنها الطاقة والنقل والتخطيط الحضري والتكيف.

كما تمت دعوة الجهات الفاعلة غير الحكومية للانضمام كأعضاء في اللجنة لمناقشة إعادة تصميم الاقتصاد الاجتماعي من منظور أصحاب المصلحة وأدوارهم، معربًا عن أمله من خلال إطلاق هذه المنصة الرقمية في تعاون واتحاد دول العالم سويا لتبادل المعلومات والخبرات والحفاظ على البيئة عالميًا.