شكرا لقرائتكم خبر عن قبول 15 طالبًا من أبناء الشهداء في مدارس التمريض بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء عن قبول 15 طالبًا وطالبة من أبناء الشهداء في مدارس التمريض، ضمن النسبة التي خصصها اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، لأبناء الشهداء لدخول مدارس التمريض.

وقال الدكتور طارق شوكة، مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، إن المقبولين هم: محمد عماد محمد، دينا صالح على، عمر هاني عبدربه، بسمة سلامة مسلم، أحمد على سعيد، بدر إسماعيل محمد، علاء أحمد حمد أحمد، محمد أمين محمد، فهد فايز على عميرة، محمد أحمد سلمى، هبةالله نور حسن، أيمن عبدالله حسن، يوسف محمد موسي، يونس محمد سلامة، وكريم محمد أحمد ربيع.

وطالب «شوكة» الطلاب المقبولين بالتوجه إلى المدارس التابعين لها، الأسبوع المقبل، لمراجعة الملفات الخاصة بهم واستكمال إجراءات القيد بالمدارس.

وبدوره، وجّه محمد أبوهاني، رئيس مجلس إدارة جمعية الشهداء والمصابين بشمال سيناء، الشكر إلى المحافظ على تخصيص نسبة لأبناء الشهداء في مدارس التمريض بعد المطالبة من مجلس إدارة الجمعية، للعام الثاني على التوالي.