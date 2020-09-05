شكرا لقرائتكم خبر عن «الفنون الجميلة» تبدأ ورشة «العزف على الفلوت ريكورد سوبرانو» في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الفنانة أميرة منصور، عضو فريق متطوعى مجمع الفنون الجميلة بالإسكندرية، أن المجمع يبدأ تنفيذ ورشة «مبادئ العزف على آلة الفلوت ريكورد سوبرانو»، للمبتدئين من الأطفال في المرحلة العمرية من 7 إلى 12 سنة.

وأضافت، أن «الفلوت ريكورد سوبرانو»، هي آلة موسيقية غربية شبيهة بالناي والمزمار الشرقي ولكن بسلّم مختلف، وأول آلة فلوت ريكورد عرفوها في التاريخ كانت سنة 1335 في هولندا وفي دول مثل ألمانيا تستخدم كآله أساسية في موسيقى المدارس.

وأشارت إلى أن برنامج الورشة يتضمن التعرف على الآلة وأصواتها وكيفية مسكها ووضع وحركة الأصابع عليها وتمارين اليد والأصابع وتعلم أساسيات السلم الموسيقى، والتدريب على عزف لحن بسيط والتدريب على عزف أحد مقاطع الموسيقى المعروفة، لافتة إلى أن مشروع الورشة وتعلم عزف مقطوعة موسيقية للموسيقار عمر خيرت.

وحدد المجمع مواعيد محاضرات الورشة كالتالى،:الخميس 10/9/2020 من الساعة 11.30 صباحاً إلى 1.30 ظهراً، والثلاثاء 15/9/2020 من الساعة 11.30 صباحاً إلى 1.30 ظهراً، والخميس 17/9/2020 من الساعة 11.30 صباحاً الى1.30 ظهراً، والثلاثاء 22/9/2020 من الساعة 11.30 صباحاً إلى 1.30 ظهراً، والخميس 24/9/2020 من الساعة 11.30 صباحاً الى1.30 ظهراً.