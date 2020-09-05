شكرا لقرائتكم خبر عن «شباب ورياضة إسكندرية»: مراجعات مفاجئة لـ 17 مركز شباب إدارياً ومالياً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شكلت مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة، مدير المديريية، وذلك في إطار الاهتمام بضروره متابعة عوده النشاط الرياضى وكذا الوقوف على آخر المستجدات داخل تلك الهيئات.

وشكلت مديرية الشباب والرياضة لجاناً للمتابعه والقيام بجولات تفقديه مفاجئة للهيئات الشبابيه والرياضية.

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و تم خلال الفتره من ٢٩ اغسطس وحتى ٣ سبتمبر٢٠٢٠ متابعه عدد ١٧مركز ماليا واداريا وكذا مراجعه العضويات وقد شملت المتابعات مراكز شباب (العبور-العمراوى-كرموز-الحرمين-طوسون-ابوقير-الحريه-ابيس١٠-ابيس٨-الشلالات-النصر- السيوف-المطار-المعموره-القبارى-مبارك-الشهيد المسيرى)

وذلك من قبل لجان موسعه من إدارات الهيئات والمتابعه الداخليه والتخطيط والمتابعه والتفتيش المالى ومتابعى فرع شباب التابع له مركز الشباب وذلك لمتابعه مدى التزام المراكز بعمليات التعقيم والتطهير لأماكن التدريبات قبل وبعد التدريب والتفتيش على كافه السجلات ماليا واداريا

تانى هذه المتابعات في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندريه بعوده النشاط الرياضى مع الالتزام بكافه الاجرأءات الاحترازيه وكذا الوقوف على اخرالمستجدات داخل تلك الهيئات الشبابيه والرياضيه