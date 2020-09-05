غلق الطرق المؤدية إلى مدينة تلا لمنع إقامة سوق مواشي (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فرضت قوات الشرطة، صباح اليوم، تواجداً أمنياً مكثفا بمدينة تلا، وأغلقت كافة مداخل المدينة لمنع إقامة سوق تلا للمواشى. وأغلقت قوات الشرطة جميع الطرق المؤدية لسوق المواشى بتلا منذ فجر اليوم ومنع الدخول والاقتراب من السوق وكذا التمركز في كافة المداخل والشوارع والميادين وفرض كود امنى بكافة الطرق.

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