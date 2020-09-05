شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء أحمد زكي عابدين: نسعى لتحويل العاصمة الإدارية الجديدة إلى عاصمة للشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة: «نسعى لتحويل العاصمة الإدارية الجديدة إلى عاصمة للشرق الأوسط»، مشددا على أن هذا المشروع من المستهدف أن يحقق نقلة نوعية وطفرة لمصر في الكثير من المجالات.

وأضاف اللواء عابدين، في حوار أجراه مع الكاتب الصحفي على حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن العاصمة الإدارية الجديدة مدينة ذكية تحوي أحدث تكنولوجيا موجودة في هذا العصر وجميع الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا تعمل مع شركة العاصمة، مشيرا إلى وجود مراكز تحكم وكل الخدمات في العاصمة تتم من خلال كارت رئيسي موحد يستطيع من يقطن العاصمة الحصول على كل الخدمات بهذا الكارت إلى جانب الشراء واستخدام كل وسائل المواصلات به وبالتالي فهو لايحتاج إلى حمل نقود.

ولفت إلى أن جميع الخدمات يتم التحكم فيها من خلال مركز تحكم وتشغيل مركزي يتم تشغيله بشبكة فايبر وأجهزة حساسة أوتوماتيكية كما تم تغطية العاصمة من خلال منظومة كاميرات مرتبطة بالأقمار الاصطناعية مرتبطة بمركز التحكم الأمني ومرتبطة بمنظومات الاشارات وعند الحوادث أو الحرائق يتم التعامل معها فورا من خلال هذه المنظومة الالكترونية المتقدمة والتي تعتمد على أحدث التكنولوجيا في العالم.

وقال اللواء عابدين إن الشوارع بالعاصمة الإدارية الجديدة يصل عرضها إلى 124 مترا عبارة عن أربع حارات في كل إتجاه إلى جانب حارتين للخدمة في كلا الاتجاهين، مؤكدا أنه تم تلافي كل المشاكل الموجودة في القاهرة في هذا المشروع إلى جانب وضع المرافق في خنادق حتى لايتم تكسير الشوارع لإجراء الصيانة والإصلاح أو إضافة أي خدمات أو مرافق جديدة.