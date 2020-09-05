شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة يوسف والي وزير الزراعة الأسبق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفى الدكتور يوسف والي، نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، عن 89 عاما، صباح اليوم السبت، بعد 22 عاما قضاها وزيرا و18عاما أمينا عاما للحزب الوطني المنحل.

وأوصى «والي»، العائلة بعدم إقامة عزاء عند وفاته، على أن يدفن في مقابر أسرته بمدينة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، وفق ما قاله الدكتور ماهر والي، عميد كلية الزراعة جامعة الأزهر الأسبق، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، موضحا أنه كان يعاني من التهاب شديد في الرئتين على مدار أكثر من شهر، وأنه لأول مرة يفضل متابعة حالته الصحية في المنزل وليس في مستشفى الزراعيين.

كانت «المصري اليوم» نشرت الحوار الأخير لوزير الزراعة الأسبق، وكشف عن أزمة «المبيدات المسرطنة» والتوريث، وما رددته جماعة الإخوان بأن أصوله يهودية، موضحا تفاصيل دوره في الحكم والإدارة وأسرار العلاقات المصرية العربية والأفريقية على مدار 30 عاما.

وأكد، في حواره، أنه حصل على البراءة في جميع الاتهامات التي طالته سواء عندما كان وزيرا للزراعة أو عقب خروجه من المنصب.