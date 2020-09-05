شكرا لقرائتكم خبر عن تصاعد أزمة المدرسة البريطانية بالإسكندرية .. والمعلمون يهددون بالاستقالة (مستندات) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصاعدت أزمة المدرسة البريطانية في الاسكندرية، بعد تهديد المعلمون بالاستقالة والبحث عن فرص عمل أخرى خارج المدرسة، نتيجة ما اعتبروه ممارسات إدارية غير قانونية طالت قيادات المدرسة وفصل رئيسة قسم الثانوى بالإضافة إلى تأخر وحجب المرتبات الشهرية .

وأرسل المعلمون في المدرسة، استغاثة عاجلة إلى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم للتدخل لإنقاذ المدرسة حيث أمهروا الاستغاثة بتوقيعات الأساتذة ورؤساء الأقسام، قائلين إن «تعيين منى الأحمر الممثل القانونى للمدرسة في أي منصب إداري يسفر عن انتھاك القيم التي تأسست علیها المدرسة.»

وأضافوا أن «الأحمر»، اتخذت العديد من القرارات التي وصفوها بـ«غير القانونية» وفق الاستغاثة، مثل فصل رئيسة قسم الثانوي، نیشیل جاكسون، مما أسفر عن إلحاق ضرر بالغ على العملیة التعلیمیة بالمدرسة لذلك نخشى من إلحاق تلك الأفعال الغير قانونية بنا كمدرسين بغض النظر عن ما تنصه سیاسة التعیین والبروتوكول الخاص بالمدرسة وقانون العمل مشيرين إلى أن منى الأحمر قامت بتقدیم استقالتھا في فبراير الماضي .

وهدد المعلمون في حال استمر الوضع كما هو عليه في المدرسة بالاستقالة مما يضطرهم كأعضاء هيئة تدريس إلى البحث عن فرص عمل أخرى في حال عدم عودة نیشیل جاكسون إلى منصبها رئيسة قسم الثانوى وإلغاء قرار الفصل وإبعاد منى الأحمر من أي منصب بالمدرسة.

وطالب المعلمون الوزير بسرعة البت في الاستغاثة المقدمة من أعضاء ھیئة التدریس، لكي يتمكن الطلاب ببدء السنة الدراسية وسیر العملیة التعلیمیة بالمدرسة مع العلم إن أعضاء ھیئة التدریس على أتم استعداد للبدء بأداء مھامھم على أكمل وجه .

ووقع على الاستغاثة كل من، نيكولاس رد نائب رئیس قسم الثانوي، وستيفي أبوت نائب رئیس قسم الثانوي، ومارك والكر رئیس مادة الریاضیات، ومریكا تیری رئیس مادة اللغة الانجلیزیة، وجاكي جونز رئیس قسم اللغات الحدیثة، وكيفن بیك رئیس مادة التربیة الریاضیة، ومیشل بار ورئیس مادة الفنون، وفیكتوریا ماینارد رئیس مادة الموسيقى والمسرح، وساره فیرن مدرس تربية ریاضیة، وھیذر كارتمل مدرس مادة العلوم الانسانیة، وتیم لوي مدرس لغة إنجلیزیة، والیسون یادلین نائب رئیس القسم، ولوریشا فولر نایب رئیس القسم، وجوین تشر وكاتي دكورث وتوماس إيفانس وكيتشي أكن وسمر المراكشي وتاھمینا ھاذور وایمي ایفانس وفیكتوریا ماینارد وایمان بی همان.

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جانب من مستندات رسمية من المدرسة البريطانية فى الاسكندرية تؤكد صعوبة الوضع التعليمى والادارى بالمدرسة

جانب من مستندات رسمية من المدرسة البريطانية فى الاسكندرية تؤكد صعوبة الوضع التعليمى والادارى بالمدرسة

جانب من مستندات رسمية من المدرسة البريطانية فى الاسكندرية تؤكد صعوبة الوضع التعليمى والادارى بالمدرسة

جانب من مستندات رسمية من المدرسة البريطانية فى الاسكندرية تؤكد صعوبة الوضع التعليمى والادارى بالمدرسة

جانب من مستندات رسمية من المدرسة البريطانية فى الاسكندرية تؤكد صعوبة الوضع التعليمى والادارى بالمدرسة

جانب من مستندات رسمية من المدرسة البريطانية فى الاسكندرية تؤكد صعوبة الوضع التعليمى والادارى بالمدرسة

جانب من مستندات رسمية من المدرسة البريطانية فى الاسكندرية تؤكد صعوبة الوضع التعليمى والادارى بالمدرسة