شكرا لقرائتكم خبر عن من اليوم حتى 12 سبتمبر.. «المرور» تعلن غلق أجزاء من طريق صلاح سالم (المواعيد) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة وذلك بمناسبة قيام الجهات المختصة بأعمال تغيير الأرضية الأيبوكسية لكوبرى الطيران القديم بطريق صلاح سالم للقادم من مناطق العباسية إتجاه المطار عن طريق غلق نصف الإتجاه مع الإستبقاء على حركة المرور الطولى طوال فترة الأعمال خلال الفترة من 5 – 12/9/2020م على النحو التالى :-

أيام السبت والأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء الموافقين

5، 6، 7، 8، 9 / 9 / 2020م.

يتم تنفيذ الأعمال ليلاً فقط من الساعة 12:05صباحاً بعد منتصف الليل وحتى الـ 6 صباحاً عن طريق نصف الإتجاه، مع فتح كامل الطريق أمام حركة المرور في تمام الـ 6 صباحاً يومياً .

اما في أيـــام الخميس والجمعة الموافقين 10، 11 / 9 /2020ميتم تنفيذ الأعمال ليلاً ونهاراً بداية من الساعة 12،05صباح يوم الخميس الموافق 10/9/2020م وحتى الساعة الـ6 صباح يوم السبت الموافق 12/9/2020م عن طريق نصف الإتجاه، مع فتح كامل الطريق أمام حركة المرور في تمام الساعة الـ 6 صباح يوم السبت.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للمشروع لوضع المساعدات الفنية والإضاءة الكافية وجميع التجهيزات الداله على وجود أعمال بالمنطقة.

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