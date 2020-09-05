شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء أحمد زكي عابدين: أكثر من مليون عامل بالعاصمة الإدارية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن هناك أكثر من مليون عامل يعملون إما بشكل مباشر أو غير مباشر بالعاصمة الإدارية الجديدة من خلال 60 شركة مصرية تعمل بالمشروع فضلا عن مقاولي الباطن والعمالة بالمصانع التي تقوم بمد المشروعات الموجودة بالعاصمة بالمواد والمستلزمات، مشددا على أن عناصر الجودة من أهم العناصر التي يتم على أساسها التنفيذ بهذا المشروع القومي الضخم.

وأكد اللواء عابدين، في حوار أجراه مع الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يعد مشروعا استثماريا واعدا من الدرجة الأولى، مشيرا إلى أن المنطقة التي أقيم عليها المشروع كانت أرضا صحراوية وتحولت إلى قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد القومي حيث تم تقييم المتر عند البدء في إنشاء المشروع بمائة جنيه فقط ووصل الآن إلى 17 ألفا في بعض المناطق بعد توصيل المرافق وتحقيق هذا الانجاز وأنه تم حتى الآن بيع 20 ألف فدان.

وأضاف أن شركة العاصمة تقوم ببيع المتر السكني بسعر يتراوح مابين أربعة إلى خمسة آلاف جنيه والتجاري بسعر من 17 ألفا للمتر للارتفاع الذي يصل إلى سبعة طوابق بعد الأرضي تتزايد بنسبة 5% لكل طابق بعد ذلك، موضحا أنه تم بيع مساحات بسعر وصل إلى 40 ألف جنيه للمتر الواحد لإقامة أبراج عليها.