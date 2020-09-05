شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة العاصمة الإدارية: 50 مليار جنيه تكلفة الحي الحكومي لم تدفع الحكومة منها جنيها واحدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن تكلفة الحي الحكومي فقط وصلت إلى 50 مليار جنيه لم تدفع الحكومة منها جنيها واحدا وتم تمويلها من حصيلة بيع الأراضي وستقوم شركة العاصمة الادارية الجديدة بتحصيل قيمة إيجارية من الحكومة عند تسلمها هذه المنشآت والمباني.

وأضاف اللواء عابدين، في حوار أجراه مع الكاتب الصحفي على حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الحي الحكومي أقيم على مساحة 560 فدانا ويضم 34 مبنى وزاريا ومبنى رئاسة الوزراء ومبنى مجلس النواب إلى جانب المباني الخدمية، ويتم حاليا بناء مقر مجلس الشيوخ.