شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الخدمات من تليفزيون الخليج 365.. انتهاء المرحلة الثانية للتنسيق اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم تليفزيون ”الخليج 365” موجز أهم وآخر أخبار الخدمات حتى الساعة من إعداد محمد الحناوى وتقديم سمر الزهيرى.

وبدأت أخبار الموجز بخبر إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني مساء اليوم باب تسجيل الرغبات أمام طلاب المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالكليات والجامعات 2020/2021 وفقا للجدول الزمنى المعلن، حيث تم فتح باب التسجيل يوم الثلاثاء 1 سبتمبر وعلى مدار 5 أيام ليغلق اليوم السبت 5 سبتمبر.

ومن المقرر أن يستمر موقع التنسيق في إتاحة تعديل الرغبات أمام طلاب المرحلة الثانية للتنسيق حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إقامة مؤتمر صحفي الثلاثاء والأربعاء المقبلين بحضور وزير الصحة، حول الإجراءات الكاملة بخصوص عودة الدراسة.

وأوضح الوزير في تصريحات إعلامية، أن المؤتمر سيعلن مصادر التعليم الخاصة بمن يملك الإنترنت ومن لا يملك إنترنت، ومن المقرر أن تبدأ الدراسة فى 17 أكتوبر، وما يتم التحدث فيه سيكون حول ملامح العام الدراسي الجديد.

تواصل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر سبتمبر، غداً الأحد، وذلك لمن يتقاضون أكثر من 1000 وحتى 2000 جنيه قبل زيادة يوليو 2020.

وسيتم إتاحة صرف المعاشات من خلال 10 آلاف ماكينة صراف آلي يحصل منها أصحاب المعاشات على مستحقاتهم لتخفيف الضغط والتكدسات على منافذ الهيئة ومكاتب البريد مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

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تواصل وحدات المرور، على مستوى الجمهورية، استقبال قائدي السيارات لتركيب الملصق الإلكتروني للمركبات، بعد تحديد مهلة زمانية تنتهي في 20 من شهر أكتوبر المقبل لتركيب الملصق.

وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين مالكي المركبات بكافة أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور، موضحة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات حيال المخالفين عقب انتهاء المهلة وكذلك استبدال اللوحات المعدنية القديمة.

أكد محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أنه تم إصدار بيان تعريفي بقانون التصالح، وخطوات التصالح، في كل المراكز التكنولوجية وعبر الصفحات الرسمية، موضحا أن وزارة الإسكان بيانا مفصلا بكافة الخطوات والشروط الخاصة بالتصالح.

وأكد "شعراوي" في تصريحات إعلامية، أنه تم مد فترة إجراءات التصالح أكثر من مرة، بهدف منع التزاحم وليس التراخي، ولا يوجد مد آخر للتصالح، وأن الفترة النهائية هى 30 سبتمبر الجاري

أكدت مصادر مصرفية لـ"الخليج 365"، أن البنوك ستبدأ خصم أقساط القروض المؤجلة 6 أشهر بدءًا من منتصف شهر سبتمبر الجاري.

وسيتم تنفيذ القرار بعد انتهاء فترة مبادرة تأجيل الاستحقاقات التي أطلقها البنك المركزي المصري فى منتصف شهر مارس الماضي، في إطار إجراءات تخفيف أثر تداعيات فيروس "كورونا".

ونختتم الموجز بأخبار الطقس حيث يشهد اليوم ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة شمال البلاد ويشهد الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري وعلى شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، فى القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 29 درجة.