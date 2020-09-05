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طقس اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة "فيديو"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض برنامج صباح الخير يا مصر، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي، عبر القناة الأولى، ، حالة الطقس اليوم السبت.

 

 

 

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت، ارتفاعا في درجات الحرارة، وأن يكون الطقس حارًا رطبًا على القاهرة والوجه البحري ويكون معتدلًا في السواحل الشمالية، وسيكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، مع توقعات بفرص سقوط أمطار متوسطة على مناطق بالوجه البحري ليلًا، وأن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ليلًا.

 

وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية:

 

القاهرة العظمى 37  والصغرى 25

الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25

مرسى مطروح العظمى 30 والصغرى 25

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بورسعيد العظمى 32 والصغرى 25

دمياط العظمى 32 والصغرى 25

الإسماعيلية العظمى 38 والصغرى 23

السويس العظمى 36 والصغرى 23

العريش العظمى 32 والصغرى 23

طابا العظمى 38 والصغرى 25

سانت كاترين العظمى 35 والصغرى 20

شرم الشيخ العظمى 41 والصغرى 31

الغردقة العظمى 40 والصغرى 30

الفيوم العظمى 39 والصغرى 25

بني سويف العظمى 39 والصغرى 25

المنيا العظمى 40 والصغرى 25

أسيوط العظمى 41 والصغرى 26

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