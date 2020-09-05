شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة يوسف والى وزير الزراعة الأسبق عن عمر يناهز 89 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى، منذ قليل، الدكتور يوسف والى، نائب رئيس الوزراء، وزير الزراعة الأسبق عن عمر يناهز 89 عاما. تخرج والى فى كلية الزراعة، رشح نائبا فى مجلس الشعب المصرى عن دائرة انتخابية فى محافظة الفيوم. Advertisements شغل والى منصب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عام 1984، ونائبا لرئيس مجلس الوزراء، كرمه الرئيس جمال عبد الناصر بجائزة الدولة عام 1968، كرمه الرئيس أنور السادات بجائزة الدولة عام 1977.

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