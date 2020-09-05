شكرا لقرائتكم خبر عن 60% من قراء الخليج 365 يتوقعون حل أزمة كهربا في الأهلى دون تجميده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع قراء الخليج 365 مرور أزمة محمود كهربا نجم الأهلى مع محمد الشناوى دون أن تصل إلى تجميده، حيث أجاب 60% من القراء بـ"لا" على استطلاع للرأي طرحه الموقع بعنوان" هل تتوقع تجميد "كهربا" في الأهلي بعد أزمته الأخيرة من محمد الشناوي؟".

فيما أجاب ما يقرب من 40% من القراء بـ"نعم" متوقعين أن يجمد الأهلى كهربا بعد أزمته مع الشناوى التي لقى عقوبة عليها وصلت إلى تغريمه مليون جنيه.

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