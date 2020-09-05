شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تعلن استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى غد الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى غد الأحد، منوهة بأن الهيئة أصدرت تدقيقا جديدا فيما يخص النشرة الجوية، وهو إصدار درجة الحرارة "المحسوسة" التى يشعر بها المواطن، حيث يوجد لبس لدى المواطن بين درجة الحرارة الفعلية والمحسوسة.

وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى مداخلة للتليفزيون المصرى صباح اليوم السبت، أن درجة الحرارة المحسوسة فى فصل الصيف تختلف عن نظيرتها الفعلية، لذلك فإن درجة الحرارة الفعلية سجلت 37 درجة أما المحسوسة فتسجل 39 درجة.

وعن الظواهر الجوية التى تؤثر على درجة الحرارة المحسوسة، قالت إيمان شاكر: هناك العديد من الظواهر ومنها، نسب الرطوبة وسرعة الرياح واتجاهها.

وتوقعت وكيل مركز الاستشعار استمرار فرص سقوط الأمطار على سانت كاترين، حيث تكون رعدية على المناطق الجبلية ومتوسطة وغزيرة الشدة فى سيناء.