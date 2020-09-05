شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار نزع ملكية أرض مدرسة جزيرة نكلا الابتدائية بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها اليوم قرار وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، 107، لسنة 2020، بنزع ملكية أرض مدرسة جزيرة نكلا الابتدائية بالرقم التعريفى "1811792"، والكائنة بحوض الجروانة نمرة 1، ضمن 143 أصلية بناحية جزيرة نكلا مركز شبراخيت بمحافظة البحيرة بمساحة" 1173.95 متر مربع.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت فى وقت سابق، قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رقم281 بنزع ملكية الجزء المؤجر المتبقى على المشاع من العقارات المشغولة بالمدرسـة الفنية المتقدمة التجارية نظام الـسنوات الخمـس بـالرقم التعريفـى 0107369، بمحافظة القاهرة، والكائنة بالعقارات أرقام: (69 أ) - شارع سليم الأول ، و3، 5 - شارع الشيخ محمد بخيت بالزيتون بمحافظة القـاهرة بمـساحة قـدرها 36,1157م٢ على المشاع من إجمالى مساحة 29,4121م٢ بعد التنظيم ، طبقًا لكشوف العـرض ، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة.



وحدوده كتالى :

الحد الشمالى الـشرقى : شـارع الـشيخ محمـد بخيـت - بعـرض 10م - يصبح بعرض 20م بعد التنظيم - طول الحد 54,59م، والحد الشمالى الغربـى : شـارع تخطيطـى - بعـرض 12م بعـد التنظـيم - طول الحد 78,58م ، وبه شطرتان طول كل منهما 5م ، والحد الجنوبى الشرقى : حارة رقم 4 طول الحد 99,65م ، والحد الجنوبى الغربى : شارع تخطيطـى - بعـرض 12م بعـد التنظـيم ، طول الحد 88,58م.



واستعرضت الجريدة الرسمية أيضا قرار 328 بنزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة الاتحاد القومى الابتدائية بـالرقم التعريفـى 0104124، والكـائن بالعقـار رقـم 34 بشـارع الباشـا - قـسم شـبرا - بمحافظة القاهرة ، بمساحة قدرها 903 أمتار و30 سنتيمتر طبقًا لكشوف العرض، والعبرة بالقيـاس المساحى على الطبيعة.



وكانت الجريدة الرسمية نشرت فى وقت سابق قرار وزير التربية والتعليم بنزع ملكية الجزء المؤجر من العقار الذى تشغله مدرسة تلوانـة الابتدائيـة المـشتركة بـالرقم التعريفـى "1711163" وتلوانة الإعدادية بنات، بالرقم التعريفى "1704155 الكائن بالقطعـة "752 - 762 "بحـوض الفـرو نمرة 7، زمام ناحية تلوانة - مركـز البـاجور - محافظـة المنوفيـة بمـساحة وقدرها (59,14م٢ (علـى المـشاع مـن إجمـالى مـساحة العقـار البـالغ قـدره، "74,4186م٢ (بعد الارتداد ، طبقًا لكشوف العرض وحدوده.

