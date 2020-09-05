شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تطالب المتقدمين لمدارس المتفوقين بتسليم الأوراق للإدارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسى 2020 / 2021 بسرعة تسليم الأوراق المطلوبة إلى شئون الطلبة بالإدارات التعليمية، موضحة أنه تم تحديد بداية سبتمبر الجارى كآخر موعد لتلقى الأوراق وإرسالها إلى الإدارة العامة للامتحانات لفحصها.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الأوراق المطلوبة وهى طباعة استمارة التقدم الإلكترونية وتوقيع ولى الأمر عليها وتقديمها إلى أقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارات لمراجعتها واعتمادها بخاتم الشعار، إضافة إلى 2 صورة شخصية للطالب على الاستمارة وصورة من استمارة النجاح فى الشهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد وصورة طبق الأصل من شهادة الميلاد وإيصال تحصيل الرسوم.

وقالت مصادر إن تقديم الأوراق ضمن شروط دخول الطلاب امتحان القبول المقرر عقده 13 سبتمبر الجارى للطلاب المتقدمين حتى 16 من نفس الشهر، موضحة أن الطالب يستطيع إرساله إلى الإدارة التعليمية التابع لها، أو الإدارة العامة للامتحانات.

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وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قررت فتح باب التقدم للقبول بمدارس المتفوقين للطلاب الحاصلين على شهاد إتمام التعليم الأساسى فى العام الدراسى 2019/2020 دور أول، وأن يكون مجموع درجات الطالب 274.5 (98%) وحاصل على الدرجة النهائية فى مادة واحدة على الاقل من (اللغة الانجليزية - الرياضيات - العلوم)، أو يكون مجموع درجات الطالب 266 (95%) وحاصل على الدرجة النهائية فى مادتين على الأقل من (اللغة الانجليزية - الرياضيات - العلوم)، يرجى تحميل الملف للاطلاع لمزيد من التفاصل لشروط التقدم والاجراءات المطلوبة لمدارس المتفوقين.



وحددت وزارة التربية والتعليم بعض التعليمات للهامة يلزم اتبعها عند تسجيل الإلكترونى لرغبات التقدم:

1- يتم تسجيل البيانات الأساسية ثم الضغط على حفظ .. فستظهر بعدها قائمة مدارس المتفوقين لترتيب رغباتك.

2. يلزم تحرى الدقة في ترتيب الرغبات الظاهرين أمامك بإستخدام : الأسهم الخضراء ( تحريك الرغبة للأعلى ) والحمراء "تحريك الرغبة للأسفل"، ويتم الحفظ تلقائياً وبإمكانك الطباعة بعد الإنتهاء من الترتيب الذي تريده للرغبات.

3 - يلزم طباعة تقرير التقدم الذى يظهر عند الضغط على زر (طباعة التقرير، ويكون موضح به اطار لوضع صورة الطالب وتوقيعات جهة الاختصاص.

وفى حال تعديل درجات الطالب (التظلمات) يتم التوجه فوراً إلى الكنترول الذى حصل منها على الشهادة الإعدادية.