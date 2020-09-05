وفاة يوسف والي وزير الزراعة الأسبق عن عمر يناهز ٨٩ عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: توفى، صباح اليوم، الدكتور يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق عن عمر يناهز 89 عاما. يذكر أن يوسف والي، تخرج من كلية الزراعة ووشغل والي منصب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عام 1984، ونائبا لرئيس مجلس الوزراء، وكرمه الرئيس جمال عبد الناصر بجائزة الدولة عام 1968، كما كرمه الرئيس أنور السادات بجائزة الدولة عام 1977.

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