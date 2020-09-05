حدث ليلاً| خطة العام الدراسي الجديد الثلاثاء والأربعاء.. والسودان "منطقة كوارث"

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

زيادة الإصابات وانخفاض الوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الجمعة، عن خروج 890 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 76305 حالات حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 157 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.

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وزير الأوقاف: "تقدير المصلحة وتنظيم المباح" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن خطبة يوم الجمعة المقبل الموافق 11 سبتمبر 2020م ستكون بعنوان: "تقدير المصلحة وتنظيم المباح، لبيان ما لا غنى عنه من النظم لتحقيق مصالح البلاد والعباد".

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شوقي: الإعلان عن تفاصيل خطة العام الدراسي الجديد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه سيتم الإعلان عن خطة العام الدراسي الجديد والإجراءات الكاملة بخصوص عودة الدراسة، خلال مؤتمر صحفي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين بحضور ووزير الصحة.

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رئيس الاتحاد البولندي لكرة اليد يصل القاهرة للمشاركة في قرعة كأس العالم

وصل مطار القاهرة الدولي، فجر اليوم السبت، أندريه جي بيوتر كراسنيكي رئيس الاتحاد البولندي لكرة اليد، يرافقه كل من بيوت واكلوسكي مدير الإتحاد البولندي، وإدوار جوتكووسك المسئول عن تنظيم كاس العالم لكرة اليد في بولندا والسويد 2023، في زيارة للبلاد للمشاركة في قرعة كأس العالم لليد، والتي سوف تقام اليوم تحت سفح الأهرامات بالجيزة، وهي النسخة الـ27 لبطولة العالم لكرة اليد للرجال مصر 2021.

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اليوم.. أولى جلسات إعادة محاكمة أحمد شفيق في "فساد الطيران"

تنظر الدائرة 6 بمحكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار سرور محمد أحمد، اليوم السبت، محاكمة الفريق أحمد شفيق، رئيس وزراء مصر الأسبق، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد وزارة الطيران المدني".

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ويواجه "شفيق" واثنين آخرين من قيادات قطاع الطيران المدني، في هذه القضية اتهامات بإهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه.

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مجلس الأمن والدفاع بالسودان يعتبر البلاد منطقة كوارث ويعلن الطوارئ

قرر مجلس الأمن والدفاع السوداني، اعتبار البلاد "منطقة كوارث طبيعية" وإعلان حالة الطوارئ في كافة أرجاء البلاد لمدة 3 أشهر، وذلك على خلفية السيول والفيضانات التي ضربت البلاد.

وأقر مجلس الأمن والدفاع السوداني، في بيان تلته وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ، في أعقاب اجتماع للمجلس، مساء اليوم الجمعة، ترأسه رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تشكيل لجنة عليا؛ لدرء ومعالجة آثار السيول برئاسة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وعضوية كل الوزارات والولايات والجهات ذات الاختصاص، لتنسيق وتوظيف الموارد وتكامل الأدوار المحلية والإقليمية والعالمية.

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رغم الاعتراضات.. بريطانيا تعين أبوت مستشارًا تجاريًا للحكومة

عينت الحكومة البريطانية رئيس وزراء استراليا السابق توني أبوت مستشارًا تجاريًا لفترة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) يوم الجمعة، على الرغم من اعتراضات نواب المعارضة ومنتقدين آخرين.

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وفاة رئيس وزراء جزر كوك الأسبق في نيوزيلندا بسبب كورونا

توفي جوزيف وليامز، رئيس وزراء جزر كوك الأسبق، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا في نيوزيلندا، حسبما أعلنت جمعية باسيفيكا الطبية اليوم السبت.

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كوريا الجنوبية تسجل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت كوريا الجنوبية، تسجيل 168 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في اليوم الثالث على التوالي، الذي يتم فيه تسجيل حصيلة إصابات يومية أقل من 200 في إشارة ممكنة على أن البلاد تبدأ في رؤية آثار قيود التباعد الاجتماعي غير المسبوقة.

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